Ciberdelincuencia: imputaron a los tres detenidos por ciberestafas con tarjetas de crédito

Un grupo que prometía pagar facturas con un descuento del 50% terminó siendo el centro de una investigación por fraude digital. Detrás de la oferta, que circulaba en Telegram bajo el nombre “Realeza Salteña XX”, se descubrió una red que usaba datos robados de tarjetas de crédito para estafar a usuarios de todo el país.

La trama salió a la luz tras un operativo conjunto en Salta y Tucumán, que derivó en la detención de tres personas: dos salteños y un tucumano. Según la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Sofía Cornejo, los acusados formaban parte de una maniobra digital diseñada para simular pagos legítimos y quedarse con el dinero de las víctimas.

El tucumano fue imputado como autor del delito de estafa por el uso indebido de tarjeta de crédito en múltiples hechos a determinar, previsto en el artículo 173, inciso 15, del Código Penal. En la audiencia de imputación, fue asistido por su abogado y prefirió no declarar. La fiscal solicitó que permanezca detenido, mientras se llevan adelante peritajes digitales y medidas urgentes.

Los dos salteños fueron señalados como partícipes necesarios del mismo delito. Tras declarar en la sede fiscal, recuperaron la libertad bajo medidas sustitutivas, mientras continúa la investigación.

El grupo promocionaba en Telegram un supuesto servicio de “pago de facturas” con descuentos del 50%, una propuesta tentadora para quienes buscaban aliviar sus gastos. El engaño era preciso: los estafadores recibían transferencias de los “clientes” y, con tarjetas robadas, abonaban los servicios por el monto completo, enviando luego comprobantes falsos como si el pago se hubiera hecho normalmente.

“Lo que parecía una oportunidad era en realidad una cadena de fraude que vulneraba datos financieros y afectaba a usuarios y bancos por igual”, explicó la fiscal Sofía Cornejo, quien confirmó que los equipos electrónicos y celulares incautados serán sometidos a análisis forense.

El objetivo ahora es establecer el alcance real del fraude, que podría extenderse a otras provincias del país.