Belgrano cargas
Legisladores salteños
Pedido de captura
Instituto de Educación N.º 8226 “Gral. Martín Miguel de Güemes”
policia de salta
Venezuela
General Mosconi
Fiesta clandestina en Orán
legisladores provinciales
Policiales

Exige la devolución de U$S 20.000 a su exnovia

El reclamante es médico y su expareja periodista. En el dinero reclamado están incluídos los regalos que le hizo.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 01:03
Un conocido terapista y médico clínico batalla en los tribunales de Santiago del Estero con una expareja, periodista y empleada legislativa, reclamándole la devolución de más de U$S 20.000 por regalos, en especial por el dinero que gastó en pasajes por un viaje a Colombia, que sucedió cuando eran novios; pero ella ya obtuvo con una restricción perimetral (90 días) al acusarlo de "violencia psíquica y económica".

La historia entre ambos tuvo un comienzo intenso. Fue en junio del 2025. Ni bien Cupido los flechó, el galeno, 59, y la periodista, 42, ascendieron a un avión que los depositó en Bogotá, Colombia. Eran días dorados, como el agua del mar en la isla de San Andrés.

Según la periodista, pronto comenzaron las turbulencias. "Fuimos a un congreso. Él se hizo cargo de los gastos. Yo no sé nadar. Él lo sabía y sin embargo me empujaba para que me metiera al mar. Decía que la única solución para perder mi miedo era meterme. Tuve una crisis de ansiedad y él se me reía. Me quería convencer. Decía que la cuestión de fondo de mi miedo es porque soy una madre soltera necesitada".

Luego, retornaron e iniciaron un emprendimiento de bebidas. Entre junio y agosto, el médico habría prodigado mimos y regalos. Ropa, alimentos, arreglos en la vivienda. Todo. Sin embargo, la denunciante sostuvo que todo conllevaba un precio: soportar humillaciones. En agosto todo terminó a los gritos y exigencias de inmediato reintegro. Él pasó por la casa y una familiar de la periodista le habría devuelto todos los objetos regalados, excepto los U$S 12.000 del viaje.

Asumiéndose víctima, acudió a la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar. Concretamente, habría señalado allí que el profesional no la deja en paz y la atosiga, exigiéndole el pronto reintegro de cada regalo. "Llegó a hostigarme para que le devuelva el dinero que gastó de una hamburguesa que le compró a mi hija"; "Me hacía escenas de celos con un ex"; "Me trataba de manera despectiva, que soy una psiquiátrica, imbécil, estúpida".

Agregó que cuando ella le reprochaba, se justificaba. Él tenía una obsesión de que una mujer cuando llega a los 40 años es pobre o rica, siempre y cuando haya un hombre detrás: su concepto era que como mujer no valías, si no tenías un tipo que te mantenga".

 

