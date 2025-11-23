Tres detenidos por varios robos en la zona industrial de General Güemes

Una exhaustiva investigación policial culminó con el esclarecimiento de una serie de robos que habían generado preocupación en el sector productivo de la ciudad de General Güemes.

La causa se originó semanas atrás, a raíz de las denuncias presentadas por los responsables de dos empresas ubicadas en la zona industrial, quienes reportaron haber sido víctimas de robos en sus instalaciones.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía Penal de General Güemes ordenó la intervención inmediata de la Brigada de Investigaciones Sector 7. Los efectivos iniciaron una serie de tareas de campo y análisis de inteligencia para dar con los autores materiales de los ilícitos y recuperar los bienes sustraídos.

Tras reunir las pruebas necesarias y establecer la conexión de tres sujetos con los robos investigados, el Juzgado de Garantías en turno libró las órdenes de allanamiento correspondientes. El operativo se desplegaron entre el jueves y el viernes.

Un fuerte contingente policial irrumpió de manera simultánea en cuatro viviendas de los barrios 17 de Agosto, San Isidro, Santa Teresita y El Cruce.

El procedimiento arrojó resultados positivos inmediatos. Durante las requisas, los investigadores lograron la detención de tres hombres de 21, 23 y 26 años, quienes fueron señalados como los principales sospechosos y quedaron a disposición de la Justicia.

En los domicilios allanados, la policía logró recuperar gran parte del botín, herramientas varias, una moto, dinero y también secuestró drogas.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron bajo la órbita de la Fiscalía Penal de General Güemes, que continuará con las diligencias procesales de rigor en las próximas horas.