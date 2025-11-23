VIDEO. Tragedia en Anta: un obrero murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de una garrafa

Un trágico incendio ocurrido durante la tarde de este domingo generó profunda consternación en Centro 25 de Junio, el paraje situado en el departamento de Anta, dentro del área conocida como Salta Forestal y cercano a Joaquín V. González.

El siniestro se produjo en una propiedad rural perteneciente a una empresa ganadera, donde una casilla rodante ubicada a pocos metros del poblado quedó envuelta en llamas tras una fuerte explosión de una garrafa.

De acuerdo con los relatos de vecinos y primeros testigos, la detonación habría provocado el fuego que rápidamente consumió la estructura. Dentro de la casilla se encontraba un trabajador oriundo de Río del Valle, quien perdió la vida debido a las severas quemaduras sufridas. Diferentes portales y medios digitales de Anta se hicieron eco de la víctima fatal.

En tanto, un segundo empleado, que se encontraba en las cercanías, fue trasladado en código rojo a un centro de mayor complejidad, donde permanece con pronóstico reservado.

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos de Joaquín V. González y del cuartel de Bomberos Voluntarios 8 de Agosto, quienes lograron controlar el foco ígneo tras varios minutos de intensa labor. Hasta el momento se desconocen las causas exactas que desencadenaron la explosión, aunque las primeras versiones apuntan a una falla en el sistema de gas de la casilla.

Dolor en el Centro 25 de Junio

La tragedia golpeó de lleno a Centro 25 de Junio, un paraje rural de la zona de Anta que, a pesar de su pequeño tamaño, cumple un rol clave para las familias que viven y trabajan en la región forestal.

El pueblo cuenta con una escuela, algunas viviendas dispersas y presta servicios básicos a los obreros que se desempeñan en las fincas y empresas madereras y ganaderas del área. La cercanía del siniestro a la zona escolar incrementó el dramatismo y el impacto emocional entre sus habitantes.

Bomberos trabajan sobre la casilla incendiada.

Mientras se aguardan pericias y confirmaciones oficiales, la comunidad permanece movilizada y a la espera de novedades sobre el trabajador herido. El dolor por la pérdida y la incertidumbre por el estado del sobreviviente marcan estas horas de profundo pesar en el corazón rural de Salta Forestal.