Cerrillos: desactivan fiesta clandestina

Efectivos de la Comisaría 1 del Distrito de Prevención 11 realizaron durante la madrugada un procedimiento en la localidad de Cerrillos, tras detectar una fiesta clandestina organizada en una vivienda particular del barrio El Huerto. La intervención se activó luego de que la actividad fuera identificada a partir de una publicación en una red social, mecanismo que permitió advertir el evento social no autorizado.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar se constató la presencia de personas participando del encuentro, que no contaba con la correspondiente autorización para su realización. Ante esta situación, los uniformados procedieron al desalojo de los concurrentes para dar por finalizada la reunión.

Durante el operativo se labró una infracción contravencional a una joven de 23 años, señalada como responsable del evento. La imputación se encuadra en el artículo 124 de la Ley Contravencional provincial, que establece sanciones para quienes organicen o promuevan reuniones sociales no permitidas, afectando la tranquilidad pública.

En el procedimiento intervino la Unidad Fiscal Contravencional, que tomó conocimiento de la situación y supervisa las actuaciones correspondientes. Las autoridades recordaron que la realización de fiestas no autorizadas constituye una falta prevista en la normativa vigente y remarcaron la importancia del cumplimiento de las disposiciones para garantizar el orden y la convivencia en los barrios.