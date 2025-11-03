Dos detenidos en operativos simultáneos en San Lorenzo y la capital: uno por estafa y otro con pedido de captura

La mañana del domingo arrancó movida para las fuerzas de seguridad salteñas. Mientras en San Lorenzo un grupo de investigadores allanaba una vivienda en busca de pruebas por una estafa, en la zona sur de la capital otro equipo de Seguridad Urbana daba con un joven que llevaba semanas prófugo con código rojo.

En el primer caso, la historia comenzó en barrio Atocha III, donde un vecino denunció haber sido engañado en la compra de maquinaria industrial. Según la investigación, el supuesto comprador presentó un comprobante de transferencia falso y desapareció con el equipo.

Las pesquisas condujeron hasta barrio Ampliación Nueva Esperanza, en San Lorenzo, donde los efectivos de la Dirección General de Investigaciones concretaron un allanamiento que terminó con la detención del sospechoso. En el lugar, se secuestró una máquina cortadora de fiambre, un celular y un vehículo que habría sido utilizado para concretar el engaño.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal de San Lorenzo, bajo supervisión del Juzgado de Garantías 7, mientras los investigadores intentan establecer si hubo más víctimas de la misma maniobra.

A varios kilómetros de allí, en barrio Norte Grande, un patrullaje preventivo de Seguridad Urbana terminó de forma inesperada cuando los uniformados identificaron a un joven de 24 años que intentó evadirlos. Al verificar sus datos, el sistema arrojó un resultado contundente: el hombre tenía un pedido de captura vigente por robo triplemente calificado, emitido por el Tribunal de Juicio Sala IV.

Fue reducido y trasladado a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.