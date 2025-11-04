Hermetismo y sospechas tras el operativo en el Escuadrón 52 de Tartagal: habría importante cantidad de droga secuestrada, pero no hay detenidos

El allanamiento realizado en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional en Tartagal y en la vivienda particular del comandante de esa unidad, Pablo Parson, abrió un fuerte manto de dudas sobre el manejo de droga incautada en procedimientos oficiales.

Aunque la fiscalía federal a cargo mantiene reserva absoluta, fuentes estrechamente vinculadas a la investigación aseguraron a El Tribuno que en los operativos se habrían secuestrado varios kilos de cocaína.

El despliegue fue encabezado por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), con apoyo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en el marco de una causa que se inició en mayo pasado, cuando se incautaron 160 kilos de cocaína durante un control vehicular en la Ruta Nacional 34. En ese expediente ya había dos gendarmes implicados, un oficial y un suboficial, que resultaron imputados anteriormente.



Sin embargo, lo que ahora profundiza la investigación no es solamente la continuidad de aquella causa, sino las diferencias en las cantidades de droga secuestrada en distintos procedimientos y lo que efectivamente fue reportado en sede oficial.

De acuerdo con la información extraoficial obtenida por este medio, durante el allanamiento en las instalaciones del Escuadrón se halló una cantidad de estupefacientes que no coincidiría con los registros de incautaciones previas. Esa presunta falta de correspondencia habría llevado a los investigadores hasta el domicilio del propio comandante Parson, donde, según las mismas fuentes, se habría encontrado el resto de los cargamentos.

Pese al despliegue policial y judicial de alto perfil, la causa se maneja con extremo hermetismo. Consultada por El Tribuno, la fiscal federal descentralizada de Tartagal, Lucía Orsetti, negó que se hubiera secuestrado droga, a pesar de la magnitud del operativo. Tampoco se informó sobre detenidos ni medidas dictadas contra personal de la fuerza.

Por ahora, la investigación sigue bajo reserva. Los mandos superiores de Gendarmería en Salta ya fueron notificados, pero no han emitido pronunciamientos públicos.

