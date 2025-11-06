PUBLICIDAD

Policiales

Una reclusa intento fugarse del penal de Villa las Rosas

El hecho ocurrió ayer por la tarde. La presa fue detenida cuando intentaba escapar por los techos.
Jueves, 06 de noviembre de 2025 10:02
Momentos de gran tensión se vivieron nuevamente en el penal de Villa Las Rosas, cuando una interna intentó fugarse por los techos.
El hecho fue rápidamente controlado por el personal de la unidad carcelaria, que logró evitar la fuga.

La situación quedó registrada por un medio de comunicación que, en ese momento, realizaba una nota fuera del penal. En medio de una cobertura que transcurría con normalidad, se escucharon gritos y corridas, lo que alertó a los periodistas, quienes pudieron comprobar que una interna intentaba escapar del establecimiento.

Vale recordar que, justamente ayer, se produjo un intento de motín por parte de las reclusas, quienes reclaman asistencia legal y mejores condiciones de detención.
 

