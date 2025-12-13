La Rioja: Grababa a estudiantes en una pensión

El dueño del complejo de departamentos que grababa a estudiantes en la provincia de La Rioja fue detenido y avanza la investigación ante la situación de riesgo extremo que atraviesan las víctimas.

Días atrás, al menos tres jóvenes denunciaron en la Comisaría Séptima que el dueño del complejo había colocado cámaras en los tragaluz de los departamentos, motivo por el cual el hombre tenía en su poder diversas filmaciones sobre los movimientos de las inquilinas.

Este viernes al mediodía, la fiscal Nadia Schargrodsky le solicitó a la jueza Gisela Flamini el avocamiento y la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal en virtud de las denuncias realizadas.

A su vez, pidió diversas diligencias procesales con carácter urgente, una de ellas la detención del acusado por el delito de violación de domicilio (tres hechos) en concurso real.

Medidas

Una de las medidas requeridas es la prohibición de acercamiento del denunciado al lugar de residencia, trabajo o lugares de habitual concurrencia de las víctimas; prohibición de comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar con relación a ellas; y el cese de los actos de perturbación e intimidación, tanto en el espacio analógico como en el digital.

Con el fin de preservar la integridad moral, pública y privada de las víctimas, también solicitó que se prohíba al imputado la difusión en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, de insultos, agravios, imágenes, filmes o contenidos referidos al ámbito privado de las víctimas.

Violencia de género

"Las conductas reprochadas al imputado implican una agresión en un contexto de violencia de género, requiriendo una atención apropiada y urgente por parte del Estado, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales", sostuvo la fiscal de la causa.

Desde el MPF provincial comunicaron que el sujeto ya fue detenido y ahora avanza la pesquisa para saber el contenido de los videos y la responsabilidad.