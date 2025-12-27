Salió de Orán en un tour de compras y llevaba casi 17 kilos de marihuana ocultos en electrodomésticos

El viaje había comenzado como tantos otros que salen desde el norte de la provincia. Bolsos cargados, electrodomésticos nuevos y la promesa de una reventa rentable en destino. Sin embargo, esa travesía se interrumpió lejos de Salta, cuando un control en plena ruta dejó al descubierto una carga que nada tenía que ver con un simple tour de compras.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional N°9, a la altura del kilómetro 930, en la provincia de Santiago del Estero, donde efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que había partido desde Orán con destino final en Mendoza.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección “Villa Ojo de Agua”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, que se encontraba realizando tareas de prevención y seguridad vial. Durante el control físico y documentológico del ómnibus, los uniformados detectaron irregularidades en el equipaje de uno de los pasajeros.

El hombre transportaba electrodomésticos, entre ellos freidoras, parlantes y hornos eléctricos, que llamaron la atención por anomalías en su estructura y peso. Al profundizar la inspección, los gendarmes comprobaron que en el interior de esos artefactos se ocultaban 19 paquetes con características compatibles con el transporte de estupefacientes.

Las pruebas de orientación de campo, realizadas mediante el test Narcotest, confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 16 kilos 895 gramos. El estupefaciente se encontraba cuidadosamente acondicionado para evitar su detección a simple vista.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal N°2, que ordenó el secuestro de la totalidad de la droga, el labrado de las actuaciones correspondientes y la detención de un ciudadano mayor de edad, quien quedó incomunicado y a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737.

La modalidad “tour de compras” como vía para el traslado de drogas a través de rutas nacionales, es un mecanismo que ya ha sido detectado en otros procedimientos similares y que aprovecha el movimiento constante de pasajeros y mercadería para intentar eludir los controles.

El operativo sumó un nuevo episodio a una problemática que atraviesa a distintas provincias del norte argentino y que tiene a Salta, y en particular a Orán, como un punto sensible dentro de los corredores utilizados para el transporte de estupefacientes hacia el centro y sur del país.