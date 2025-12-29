PUBLICIDAD

19°
29 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
vacaciones 2026
Inflación
Guerra en Ucrania
incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

Policiales

Mujeres con quemaduras tras un ataque

Las dos víctimas son de Córdoba y permanecen internadas.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 00:01
Dos mujeres fueron internadas tras ser rociadas con combustible y luego prendidas fuego por dos hombres que llegaron a su vivienda en la capital cordobesa.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo el viernes y fueron derivadas al Hospital Córdoba con quemaduras del 42 y 22 por ciento de sus cuerpos, respectivamente.

Las víctimas relataron al personal policial que los dos hombres se habrían presentado en su vivienda del Barrio San Jorge, donde presuntamente las rociaron con combustible y las prendieron fuego.

Tras ser examinadas, los profesionales de la salud diagnosticaron que una de las mujeres presenta quemaduras en el 42 por ciento de su cuerpo, mientras que la otra tiene lesiones en aproximadamente el 22 por ciento de su superficie corporal, por lo que ambas permanecen internadas recibiendo atención especializada.

Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia y se iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.

.

 

