Santa Fe: cuatro menores detenidos por un crimen

La investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años hallado con casi 30 puñaladas en un galpón del barrio Chalet, en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, sumó cuatro detenciones de menores de edad tras una serie de allanamientos.

Entre los implicados se encuentra la novia de la víctima, de 16 años, y otros tres adolescentes de entre 14 y 15 años, lo que configura una trama de violencia extrema que conmociona a la capital provincial.

El joven había desaparecido el pasado 18 de diciembre tras salir al encuentro de su pareja, y su cuerpo fue localizado cuatro días después en un descampado lindero al estadio del club Colón.

La causa, que inicialmente apuntaba a un conflicto de pareja, tomó un rumbo más complejo debido a los indicios recolectados por los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria.

El asesinato habría sido filmado

Según informaron fuentes vinculadas al caso, los investigadores evalúan la hipótesis de que el ataque haya sido filmado por los propios involucrados o por personas presentes, un gesto que de confirmarse sería incorporado como prueba clave.

"El asesinato habría sido filmado", señalan las pistas actuales, lo que abre la puerta a teorías sobre una posible venganza o una demostración de fuerza ante redes delictivas, aunque el registro audiovisual aún no ha sido hallado de forma oficial.

Este lunes se llevarán a cabo las audiencias en los tribunales de Santa Fe para definir la situación procesal de los implicados.

Para la joven de 16 años, la fiscalía solicitará una medida de encierro especializado bajo la imputación de homicidio agravado.

En cuanto a los detenidos de 14 y 15 años, al ser considerados menores no punibles por la ley, se realizará una audiencia de atribución del hecho para determinar su grado de participación.

El caso mantiene en alerta a la comunidad santafesina, mientras la Justicia intenta desentrañar los motivos de un crimen que, por su saña y la presunta intención de documentarlo, marca un precedente escalofriante.