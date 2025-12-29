Siniestro vial en la ruta 68: volcó un camión que transportaba cervezas

Un siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de Finca Osma, donde un camión distribuidor de bebidas volcó hacia la banquina por causas que aún se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo involucrado es un camión Mercedes Benz que transportaba cervezas. Por motivos que se intentan establecer, el rodado terminó volcado fuera de la calzada, lo que generó un despliegue de asistencia y prevención en la zona.

Fuentes consultadas indicaron que el camión pertenecería a una empresa distribuidora de bebidas de la familia Guerrero, con domicilio en Coronel Moldes, aunque ese dato aún forma parte de las actuaciones en curso.

En cuanto a los ocupantes del vehículo, se informó que no hubo personas con lesiones de gravedad. Los hombres que viajaban en el camión sufrieron heridas leves, por lo que no fue necesario un traslado de urgencia.

Tras el vuelco, personal policial se hizo presente en el lugar para asegurar el sector y ordenar el tránsito, ya que parte de la carga quedó esparcida sobre la banquina, representando un riesgo para la circulación.

Las tareas continuaban mientras se realizaban los trabajos de remoción del camión y de la mercadería, con el objetivo de restablecer las condiciones normales de tránsito y prevenir nuevos incidentes en ese tramo de la ruta.