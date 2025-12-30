Policías le salvaron la vida a un coquero

Una intervención policial de urgencia se transformó en un acto heroico en el centro de Metán. Efectivos de la fuerza lograron salvarle la vida a un hombre, quien se encontraba en estado crítico tras sufrir una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias.

El episodio se registró pasadas las 21 en un domicilio de calle Belgrano al 500. Tras un llamado de alerta al Centro de Coordinación Operativa (CCO). Al llegar al sitio, el personal policial se encontró con un panorama desesperante: un hombre se encontraba tendido en el suelo, con signos vitales débiles.

Ante la gravedad del cuadro y mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia, los efectivos actuaron con extrema celeridad e iniciaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) combinadas con la Maniobra de Heimlich. Gracias a este procedimiento, lograron que el hombre expulsara la obstrucción: un "acullico" de hojas de coca que le impedía respirar.

Minutos más tarde, arribó la ambulancia y personal médico procedió a estabilizar al paciente. Según lo manifestado por el profesional de salud en el lugar, el accionar de los policías fue determinante; de no haber intervenido con esas técnicas de primeros auxilios, la obstrucción habría desencadenado el deceso del hombre en pocos minutos.

El hombre fue trasladado al hospital de la ciudad, donde ingresó estable. Según el último reporte, permanece internado en observación y al cuidado de sus familiares, a la espera de un diagnóstico médico definitivo, pero fuera de peligro.