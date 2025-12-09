Abandonan 760 kg. de hojas de coca y una camioneta en ruta 34

Un importante procedimiento policial se registró el domingo en horas de la tarde sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Lugones, luego de que una camioneta Toyota Hilux, de color gris, evadiera un control de la Dirección General de Seguridad Vial en el puesto de control de Garza (Santiago del Estero), lo que derivó en un amplio operativo policial y en el posterior secuestro del vehículo cargado con bolsas fraccionadas de hojas de coca en estado natural.

Efectivos de la localidad santiagueña de Lugones iniciaron el seguimiento por la traza nacional, mientras que la subcomisaría de Herrera desplegó un operativo de cierre de ruta. Al advertir la presencia policial y verse cercados, los ocupantes abandonaron el vehículo a la altura del kilómetro 593, a unos 50 metros de la cinta asfáltica, internándose en una zona montuosa y dándose a la fuga a pie.

Mientras el personal realizaba rastrillajes en la zona para dar con el conductor evadido, se detectó una camioneta Ford EcoSport, de color gris, que circulaba de manera llamativa en inmediaciones del operativo. En el rodado se desplazaban dos personas que evidenciaron nerviosismo y se contradijeron en sus dichos al ser identificadas.

Ante la situación, y con la intervención de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, se trasladó el vehículo y a sus ocupantes a sede policial por disposición del Juzgado Federal interviniente. En presencia de testigos hábiles, se realizó la requisa del rodado mediante escáner BXM200 y la utilización del can K9 "Aby", arrojando resultado negativo a la detección de sustancias prohibidas.

En tanto, la camioneta Toyota Hilux abandonada fue trasladada a la dependencia policial, donde se constató que transportaba en su interior 35 bultos con un peso total de 756,020 kilogramos de hoja de coca fraccionada. La carga y el vehículo quedaron formalmente secuestrados.

Respecto a los ocupantes de la Ford EcoSport, ambos fueron identificados y puestos a disposición de la autoridad competente. La mujer registró un pedido de detención vigente desde la provincia de Córdoba por infracción a la ley 23.737 y ley 22.415. Tras la consulta a la autoridad judicial y labrarse las actas administrativas correspondientes, ambos recuperaron su libertad ambulatoria. Además, secuestraron dinero en efectivo y un celular.

Buscando salteños

Por su parte, personal policial a cargo del operativo continúa con intensos rastrillajes en la zona montuosa para dar con el paradero del conductor que logró huir tras abandonar la camioneta cargada con la mercancía y de sus ayudantes. Se cree que son salteños, del norte de la provincia, aseguró una fuente.