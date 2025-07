Le robaron la moto a plena luz del día en barrio Sita y lo atacaron con puntazos

La violencia volvió a sacudir al barrio Sita, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, con un hecho de inseguridad que ocurrió en plena mañana, a la vista de todos. Un hombre de 47 años fue salvajemente atacado por al menos dos delincuentes, quienes lo golpearon y lo amenazaron con un arma blanca para robarle su moto 110cc, que recién había estacionado frente a un kiosco.

El violento episodio tuvo lugar cerca de las 8.45 de la mañana, cuando la víctima se dirigió en su motovehículo a realizar una compra en un negocio del barrio. Según relataron testigos y vecinos de la zona, dos hombres lo abordaron sorpresivamente, le dieron un golpe de puño en el rostro y, mientras intentaba resistirse, uno de los ladrones lo amenazó con una punta y le tiró varios puntazos, lo que provocó que el vecino terminara tirado en el suelo, herido y sin su vehículo.

“El hombre estaba en el piso, sangrando. Yo salí a ayudar pero uno de los ladrones me tiró con un cuchillo, así que no pude hacer nada”, relató un residente de la zona, que presenció parte del ataque. Otro vecino aportó: “Este es un barrio tranquilo. Los que vienen a hacer daño no son de acá. Vienen de otros lados a robar”.

El personal del SAMEC llegó al lugar y atendió al herido, quien presentaba cortes y contusiones. Afortunadamente, las heridas no revistieron gravedad, aunque el impacto emocional entre los vecinos fue profundo. “Vivimos con miedo. No sabemos si salir o no, y si hay que defenderse, uno termina pensando en hacer justicia por mano propia”, lamentó un vecino que presenció el momento en que los delincuentes empujaban la moto para arrancarla y huir del lugar.

El suboficial Carlos Luna, quien tomó intervención en el hecho, aseguró que la Policía ya tiene registro fílmico de lo ocurrido. “Se está trabajando con las cámaras de seguridad. Sabemos quiénes son y vamos a detenerlos. Son personas conocidas por sus antecedentes”, afirmó. Según el uniformado, los atacantes no son residentes del barrio Sita, lo que refuerza la hipótesis de los vecinos que señalan la llegada de ladrones desde barrios cercanos.

Los vecinos insisten en que la presencia policial es intermitente y pidieron más seguridad, más presencia policial. "Pedimos más seguridad, más patrullajes y que actúen antes de que haya que lamentar una tragedia”, expresó otro de los habitantes de la zona.