Le faltan dedos en una mano, se sacó las esposas y se fugó

Minchaca Rolando Tarraga, acusado de abuso sexual, estaba detenido en la dependencia policial de Alto Verde. Aprovechó el traslado al hospital de Salvador Mazza para darse a la fuga. Ocurrió el jueves pasado, desde entonces las autoridades buscan al sujeto que mantiene en vilo a una de sus víctimas. El fiscal a cargo de la causa, Armando Cazón, solicitó el Juzgado de Garantías 1 la captura nacional e internacional.

A la captura y detención que había solicitado el fiscal penal Cazón, se sumó una ampliación para que la misma sea de carácter nacional e internacional. El peligro que constituye la fuga de Tarraga en el norte provincial es mayúsculo, a sus antecedentes penales se suma la presunta amenaza que habría realizado sobre una de sus víctimas, según consignó hace algunos días la mujer.

Rolando Tarraga estaba bajo arresto en la dependencia de Alto Verde, el jueves pasado el hombre tuvo que ser trasladado al hospital de Salvador Mazza a raíz de padecer, según el diagnóstico, un fuerte dolor en la zona de los pulmones y hongos en sus partes íntimas.

De acuerdo a fuentes primarias, el día mencionado el acusado de abuso sexual con acceso carnal fue trasladado al hospital de Salvador Mazza cerca de las 16.30 en el móvil policial 1860. En el lugar fue atendido por una doctora quien decidió dejarlo en observación dado que el hombre de 41 años se encontraba con presión alta. En el lugar se le administró la medicación necesaria.

Dos horas después de ser atendido, y mientras el móvil policial iba a buscar a Tarraga, el comisario a cargo informó que el sujeto se había fugado, con lo cual informaron inmediatamente al destacamento para iniciar la búsqueda.

El comisario que radicó la denuncia respecto a la fuga del acusado señaló que luego de haber sido atendido se dispusieron a trasladar y regresar con el hombre a la dependencia de Alto Verde. Fue en ese momento, en la zona de la guardia del hospital, que el sujeto aprovechó para salir corriendo con dirección a la cancha del barrio Mataderos.

El uniformado lo persiguió pero no pudo recapturar al fugado, quien se terminó arrojando a un basural de la quebrada y malezas, desde donde no volvieron a verlo.

Sin dedos

Lo que los sabuesos informaron y señalaron como un aspecto importante en lo ocurrido en la ciudad fronteriza, es la falta de dedos en una de las manos de Tarraga. Se trata de un dato no menor.

Rolando tiene una malformación en una de sus manos, según fuentes oficiales al hombre le faltan tres dedos, con lo cual habría aprovechado esa desgracia que sufrió para sacarse las esposas y darse a la fuga.

En una nota realizada por el medio Infopocitos, una mujer dijo ser una de las víctimas de Tarraga, al mismo tiempo contó que tiene mucho temor al saber que el sujeto a quien ella denunció por abuso sexual está libre tras la fuga.

El fiscal Cazón ordenó que la víctima tenga una consigna policial en su domicilio y también se realicen rondas periódicas, además de mantenerse activo el protocolo de búsqueda donde interviene la Brigada de Investigaciones, Gendarmería e incluso la Brigada de Bolivia.

Habría más víctimas de Tarraga

La joven víctima de Tarraga también denunció que hay otras damnificadas del mismo agresor, según le confesaron allegadas: "Me dijeron que no soy la única, que hay más chicas. Me dieron fuerzas para seguir adelante con la denuncia".

La ausencia de las fuerzas de seguridad tras la fuga genera aún más incertidumbre. "La policía no apareció. No se acercaron a preguntar nada, ni a patrullar. Nadie. La justicia tiene que actuar ya, no puede ser que un violador esté suelto", remarcó la madre.