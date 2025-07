Intentaron asaltar a un chofer de Saeta con un cuchillo y uno terminó detenido

La inseguridad volvió a mostrar su peor cara en Rosario de Lerma, cuando un chofer de Saeta fue víctima de un violento intento de asalto con arma blanca en plena madrugada. El hecho ocurrió el lunes, pasadas las 0.15, en el puesto de control del barrio Ecosol, a metros de la base del 911.

Según relató la víctima, dos jóvenes en evidente estado de ebriedad se habían subido a la unidad del transporte público y, al llegar al puesto de control, se quedaron dormidos en el asiento trasero del colectivo. Cuando el conductor fue a despertarlos para que descendieran, uno de ellos reaccionó de forma agresiva: lo empujó, sacó un cuchillo y le exigió que le entregue el teléfono celular.

"Me pedía el celular, me empujó y me sacó un arma blanca. Hubo un forcejeo y me lastimaron, pero como las puertas del colectivo estaban abiertas, lograron huir sin llevarse nada", detalló el chofer.

A pesar del susto y las lesiones sufridas, el trabajador actuó con rapidez: llamó al 911 y dio aviso inmediato del ataque. La cercanía con la base operativa de Emergencias permitió que efectivos policiales se presentaran en el lugar en pocos minutos. Tras realizar un patrullaje por la zona, lograron detener a uno de los sospechosos, mientras que el otro se dio a la fuga y permanece prófugo.

El caso fue denunciado formalmente en la Comisaría Segunda de Rosario de Lerma, donde se inició una causa judicial por intento de robo agravado. El detenido quedó a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas se amplíe su situación procesal.

El trabajador se encuentra fuera de peligro y con lesiones leves, aunque visiblemente afectado por lo vivido. La Policía de Salta continúa con la búsqueda del segundo agresor, que ya fue identificado, y se trabaja con las cámaras de seguridad del área para trazar su recorrido tras la huida, según informó el periodista vallisto Héctor Chocobar.