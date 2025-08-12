Investigan el homicidio del adolescente de 15 años de barrio La Paz

Un adolescente de 15 años falleció en la noche del lunes 11 de agosto en barrio La Paz, zona sudeste de la ciudad de Salta, luego de recibir una puñalada en la zona torácica en circunstancias que son materia de investigación.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo interinamente de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, tomó intervención al conocerse el hecho. Según precisó, el ataque se produjo en la vía pública y, tras el aviso, se dispuso el trabajo de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad de Investigación UGAP, quienes realizaron las pericias correspondientes en el lugar.

El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le practicó la autopsia. Durante la mañana del martes, la fiscal mantuvo una reunión interdisciplinaria con médicos forenses, criminalistas y peritos del CIF y de la Unidad de Investigación Especializada, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción de los hechos y la identificación de él o los autores.

Los familiares del joven recibieron la atención y contención de una trabajadora social.