12°
16 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
La pedrera
cerrillos
Seguridad
Reiki
Crisis Económica
feria potencia
Milagro 2025
Siniestro vial
San Roque
Siniestro vial

Choque en ruta 36: un utilitario terminó incrustado en un poste y dejó a un barrio sin luz

Un utilitario conducido por un hombre mayor de edad se estrelló contra un poste de luz en la ruta 36, a la altura del barrio 40 Viviendas de Rosario de Lerma. El choque ocurrió de madrugada, dejó a la zona sin electricidad y al conductor internado con politraumatismos.
Sabado, 16 de agosto de 2025 11:23
Así quedó el utilitario luego de chocar contra un poste de luz en la madrugada de hoy en Rosario de Lerma.
Un conductor protagonizó un violento accidente en la madrugada de este sábado, a la altura del barrio 40 Viviendas de Rosario de Lerma. El vehículo quedó literalmente “abrazado” a un poste de alumbrado público y provocó un corte de energía en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.00 de la madrugada, cuando un utilitario que circulaba desde Campo Quijano hacia Rosario de Lerma se despistó y terminó impactando de lleno contra un poste de luz.

Según informaron desde la Policía de Rosario de Lerma, en el utilitrio viajaba únicamente el conductor, quien fue trasladado al hospital Joaquín Corbalán con politraumatismos. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales.

Los vecinos del barrio  40 Viviendas permanecieron varias horas sin servicio eléctrico debido a los daños ocasionados en la estructura del alumbrado.

Hasta el momento, no se confirmó si el conductor manejaba en estado de ebriedad o si se quedó dormido al volante. La policía reconoció que no se le practicó el test de alcoholemia, por lo que se manejan dos hipótesis: exceso de alcohol o fatiga por la hora en que ocurrió el accidente.

El vehículo quedó con una de sus partes laterales ncrustada en el poste, en una escena que generó gran impacto entre los automovilistas y vecinos. Personal de la comisaría segunda trabajó en el lugar junto a operarios de la empresa eléctrica para restablecer el servicio.


 

