Tartagal: investigan un ataque a balazos que dejó dos heridos

Un hombre y una mujer resultaron heridos por disparos de arma de fuego en Tartagal, luego de que un atacante abriera fuego contra el vehículo en el que viajaban junto a otras dos personas. El hecho ocurrió el sábado por la madrugada, a la salida de un local bailable, en inmediaciones de barrio Norte Grande.

El ataque

De acuerdo a las actuaciones, dos hombres y dos mujeres circulaban en un automóvil cuando una persona desconocida efectuó numerosos disparos contra el rodado. Como consecuencia, resultaron heridos el conductor y su acompañante, una mujer que iba en el asiento delantero.

El agresor huyó del lugar tras la balacera. Durante la inspección ocular se constató que el vehículo presentaba al menos nueve impactos de bala.

Investigación judicial

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención inmediata en el caso. Dispuso medidas de rigor y dio participación a la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, con el objetivo de identificar y detener al sospechoso.

Estado de las víctimas

Las dos personas heridas fueron trasladadas al hospital local, donde recibieron asistencia médica. Según informaron fuentes judiciales, se encuentran fuera de peligro.