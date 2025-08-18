¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
18 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Guardia
veto a la Ley de Discapacidad
Hungría
Leonel Francia
Concejo Deliberante de Metán
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Armas en Tartagal
Jannik Sinner
Enzo Fernández
Central Norte
Guardia
veto a la Ley de Discapacidad
Hungría
Leonel Francia
Concejo Deliberante de Metán
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Armas en Tartagal
Jannik Sinner
Enzo Fernández
Central Norte

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Tartagal: investigan un ataque a balazos que dejó dos heridos

Una pareja fue alcanzada por disparos cuando circulaba en auto a la salida de un local bailable
Lunes, 18 de agosto de 2025 16:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre y una mujer resultaron heridos por disparos de arma de fuego en Tartagal, luego de que un atacante abriera fuego contra el vehículo en el que viajaban junto a otras dos personas. El hecho ocurrió el sábado por la madrugada, a la salida de un local bailable, en inmediaciones de barrio Norte Grande.

El ataque

De acuerdo a las actuaciones, dos hombres y dos mujeres circulaban en un automóvil cuando una persona desconocida efectuó numerosos disparos contra el rodado. Como consecuencia, resultaron heridos el conductor y su acompañante, una mujer que iba en el asiento delantero.

El agresor huyó del lugar tras la balacera. Durante la inspección ocular se constató que el vehículo presentaba al menos nueve impactos de bala.

Investigación judicial

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención inmediata en el caso. Dispuso medidas de rigor y dio participación a la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, con el objetivo de identificar y detener al sospechoso.

Estado de las víctimas

Las dos personas heridas fueron trasladadas al hospital local, donde recibieron asistencia médica. Según informaron fuentes judiciales, se encuentran fuera de peligro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD