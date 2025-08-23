Más de 52 kilos de cocaína interceptados en un operativo en la zona de la quiaca, con un valor de más de 1.500 millones

Un operativo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, la Policía de la Provincia y la División Aduana La Quiaca logró desmantelar un intento de narcotráfico en la zona secundaria aduanera. El viernes 22.30, un transporte nacional que realizaba un recorrido interno fue sometido a un control no intrusivo mediante el uso de un escáner móvil.

Este procedimiento reveló una imagen anómala en el tanque de combustible del vehículo, lo que llevó a la utilización de un videoscopio para confirmar la irregularidad. El equipo de trabajo procedió entonces a retirar el tanque y drenarlo, descubriendo en su interior una sustancia sospechosa.

Con el objetivo de confirmar la naturaleza de la sustancia, el tanque fue llevado al escáner de valija marca Nuctech, ubicado en la zona primaria aduanera. Allí se corroboraron las anomalías visualizadas previamente, resultando en la incautación de 50 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso total de 52,270 kilogramos.

El análisis posterior con un espectrómetro portátil RT6000S confirmó que la sustancia era, efectivamente, cocaína. La carga incautada tiene un valor estimado de $1.544.456.266,61, lo que subraya la magnitud del operativo.

Este exitoso procedimiento resalta la efectividad del trabajo conjunto entre las distintas fuerzas de seguridad y las tecnologías utilizadas para detectar actividades ilegales en la frontera. El operativo evitó que una gran cantidad de droga llegara a su destino, lo que representa un duro golpe al narcotráfico en la región.

