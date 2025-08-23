PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Viento Zonda
Inseguridad en La Merced
Elecciones legislativas nacionales
Escándalo de corrupción en ANDIS
viento zonda en salta
#MilagroParaElMundo
Narcotráfico en Jujuy
Viento Zonda
Inseguridad en La Merced
Elecciones legislativas nacionales
Escándalo de corrupción en ANDIS
viento zonda en salta
#MilagroParaElMundo
Narcotráfico en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Narcotráfico en Jujuy

Más de 52 kilos de cocaína interceptados en un operativo en la zona de la quiaca, con un valor de más de 1.500 millones

Un operativo de alto impacto encabezado por la División Aduana La Quiaca, en conjunto con la Policía de la Provincia de Jujuy, desbarató un intento de narcotráfico con más de 52 kilos de clorhidrato de cocaína. S  logró evitar la circulación de una carga valuada en más de 1.500 millones de pesos.
Sabado, 23 de agosto de 2025 12:08
Más de 52 kilos de cocaína fueron incautados en La Quiaca.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un operativo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, la Policía de la Provincia y la División Aduana La Quiaca logró desmantelar un intento de narcotráfico en la zona secundaria aduanera. El viernes 22.30, un transporte nacional que realizaba un recorrido interno fue sometido a un control no intrusivo mediante el uso de un escáner móvil.

Este procedimiento reveló una imagen anómala en el tanque de combustible del vehículo, lo que llevó a la utilización de un videoscopio para confirmar la irregularidad. El equipo de trabajo procedió entonces a retirar el tanque y drenarlo, descubriendo en su interior una sustancia sospechosa.

Con el objetivo de confirmar la naturaleza de la sustancia, el tanque fue llevado al escáner de valija marca Nuctech, ubicado en la zona primaria aduanera. Allí se corroboraron las anomalías visualizadas previamente, resultando en la incautación de 50 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso total de 52,270 kilogramos.

El análisis posterior con un espectrómetro portátil RT6000S confirmó que la sustancia era, efectivamente, cocaína. La carga incautada tiene un valor estimado de $1.544.456.266,61, lo que subraya la magnitud del operativo.

Este exitoso procedimiento resalta la efectividad del trabajo conjunto entre las distintas fuerzas de seguridad y las tecnologías utilizadas para detectar actividades ilegales en la frontera. El operativo evitó que una gran cantidad de droga llegara a su destino, lo que representa un duro golpe al narcotráfico en la región.
 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD