Siniestro vial: Volcó un camión con soja en la ruta 34 y la arteria estuvo cortada 6 horas

El siniestro se produjo cuando el rodado, que se dirigía hacia los puertos de Rosario, perdió el control a raíz del mal estado del camino y la rotura de una de sus cubiertas. El impacto generó que el vehículo se desestabilizara y que gran parte de la carga -convertida en una montaña de harina de soja- se derramara sobre la ruta. Ocurrió en Embarcación.

Afortunadamente, el chofer resultó ileso y fue asistido por personal médico en el lugar. El operativo de emergencia incluyó la presencia de la Policía, Gendarmería y equipos de auxilio que trabajaron durante más de seis horas para liberar el tránsito y retirar la mercadería.

Vecinos de la zona denunciaron que la ruta está "impresentable" y que los cráteres en el asfalto son una de las principales causas de accidentes en ese tramo. El vuelco reavivó los reclamos de transportistas y pobladores que transitan diariamente por la 34, una de las arterias más importantes para el traslado de granos hacia los puertos del sur del país.

Mientras tanto, la mercadería derramada quedó prácticamente inutilizable y se transformó en otro símbolo del deterioro vial: toneladas de soja destinadas a la exportación terminaron esparcidas sobre el pavimento agrietado de una ruta que los propios camioneros describen como “una trampa mortal”.