Rosario de Lerma: un joven habría arrojado agua caliente a una perra y la Justicia dictó medidas cautelares

Un joven de 27 años habría arrojado agua caliente a una perra en barrio San Jorge de Rosario de Lerma, y la situación derivó en la intervención de la Justicia, que dictó medidas cautelares en su contra.

El caso fue denunciado por el dueño del animal y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se observa que la perra, llamada Luna, se encontraba dentro del jardín, separado del exterior por rejas, lo que impedía cualquier tipo de contacto con los transeúntes.

La mascota fue asistida por un veterinario, quien diagnosticó irritación cutánea por lesión térmica. Según el informe, el pelaje actuó como aislante y evitó heridas de mayor gravedad. El tratamiento indicado incluye antiinflamatorios, analgésicos y control clínico.

El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante, con intervención del Juzgado de Garantías, notificó al acusado sobre las medidas cautelares: prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia contra el animal o su tenedor responsable, y prohibición de arrojar objetos hacia el domicilio del denunciante.

El hecho generó indignación en las redes sociales, que reclama sanciones ejemplares en resguardo de los derechos de los animales.