PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
red de agua en Tartagal
Elección del defensor del Pueblo
reconstrucción del mercado san miguel
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Interna libertaria
Caída y rescate
Diego Spagnuolo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
red de agua en Tartagal
Elección del defensor del Pueblo
reconstrucción del mercado san miguel
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Interna libertaria
Caída y rescate
Diego Spagnuolo

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1355.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Caída y rescate

VIDEO Córdoba: quiso rescatar a su gato y terminó cayendo desde un tercer piso

La dueña de una mascota protagonizó una peligrosa caída cuando intentaba alcanzarla en un edificio de barrio Alberdi. Sufrió fracturas y fue trasladada al Hospital de Urgencias, mientras que el animal salió ileso.
Jueves, 28 de agosto de 2025 07:01
Una mujer salvó de milagro su vida al caer al vacío por rescatar su mascota, un gato.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El instinto de salvar a su mascota pudo más que la prudencia y casi le cuesta la vida. Una mujer de Córdoba terminó hospitalizada luego de precipitarse desde el tercer piso de un edificio en barrio Alberdi, tras un desesperado intento por alcanzar a su gato, que había quedado atrapado en una cornisa.

El episodio ocurrió pasadas las 21, en un complejo habitacional de avenida Avellaneda, y generó una rápida movilización de los bomberos del DUAR. Según las primeras informaciones, la víctima perdió la estabilidad mientras se inclinaba desde el balcón y terminó cayendo al vacío hasta impactar en el primer piso.

Los vecinos alertaron al Sistema de Emergencias y en pocos minutos arribó personal especializado. “Se procedió a estabilizar a la mujer y, con técnicas de rescate vertical, se realizó el descenso controlado con camilla y cesta”, explicó el subcomisario Emiliano Delgado, de la Dirección Bomberos.

La mujer presentaba fracturas en la pelvis y el hombro, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital de Urgencias, donde quedó bajo observación médica. Hasta el momento no trascendieron novedades sobre su evolución ni su identidad.

Mientras tanto, el gato fue rescatado sin lesiones, lo que alivió a los rescatistas y a los vecinos que presenciaron la dramática secuencia.

La escena, ocurrida en pleno corazón de Córdoba, deja en evidencia que frente a una situación similar lo más recomendable es dar aviso a los organismos de rescate y no arriesgar la propia vida por intentar salvar a una mascota.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD