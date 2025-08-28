PUBLICIDAD

28 de Agosto
Nacionales

Revelan un chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem en plena sesión: "Es culpa de Santi Caputo"

Se filtró una conversación donde la diputada y el presidente de la Cámara se burlaban de Marcela Pagano. Lemoine apuntó directamente contra el asesor de Milei.
Jueves, 28 de agosto de 2025 06:38
El periodista Jorge Rial reveló en su programa "Argenzuela" de C5N el contenido de un chat privado entre la diputada Lilia Lemoine y el presidente de la Cámara, Martín Menem, que se produjo en el preciso momento en que su par, Marcela Pagano, intentaba hablar durante una tensa sesión en el Congreso.

Según supo Noticias Argentinas, las capturas de la conversación exponen no solo una burla hacia Pagano, sino que también apuntan directamente al asesor presidencial Santiago Caputo como responsable de las internas en el bloque libertario.

El chat que expone la interna libertaria

Mientras la diputada Marcela Pagano intentaba dar su discurso, Lilia Lemoine chateaba con el presidente de la Cámara, quien en lugar de moderar el debate, participaba de la conversación.

La burla a Pagano: Ante una queja de Lemoine, Menem le respondió sobre Pagano: "se pone nerviosa".

La risa de Francos: Lemoine, desde su banca, le comentaba a Menem lo que veía en el recinto: "yo lo miraba a Francos y se jijeaba" (sic).

La acusación a Caputo: El final del chat revelado es el más explosivo y apunta al corazón de la interna oficialista. Lemoine escribió: "Además, es culpa de Santi Caputo. si mi celular tiene el sticker de...", dejando la frase incompleta pero la acusación clara.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas de la nota

