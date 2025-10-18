Intensa lluvia en Salta superó el promedio mensual y provocó cortes de luz

Una fuerte tormenta sorprendió a los salteños durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, dejando un total de 59 milímetros de agua caída en la capital provincial. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado probables lluvias en la región, la intensidad del fenómeno fue mayor a la esperada y tomó desprevenidos a muchos vecinos.

Según los registros, entre las 21 y las 3 de la madrugada se acumularon 28 milímetros, mientras que entre las 3 y las 9 de la mañana cayeron otros 31 milímetros, alcanzando así un total de 59 mm que supera ampliamente el promedio habitual de octubre, que es de 23,9 milímetros.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que el volumen de lluvia fue excepcional para esta época del año. “Sí, mucha agua, porque la media es de 23,9, o sea casi 24 milímetros para el mes de octubre. Con estos 59 hemos superado ampliamente”, señaló en diálogo con El Tribuno.

Escobar adelantó que las lluvias podrían continuar durante los próximos días: “Todavía quedan algunos sistemas frontales que pueden dejar, para el próximo fin de semana nuevas precipitaciones”.

Además, el especialista indicó que, según los pronósticos trimestrales del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones levemente superiores a los valores medios en gran parte del noroeste del país, mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de los niveles normales.

Cortes de energía

La intensa lluvia también provocó interrupciones en el suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia. Según informó EDESA, se registraron postes caídos, cables cortados y daños en estructuras del sistema provincial.

Los sectores afectados fueron:

* Salta Capital, sobre el distribuidor Santa Ana.

* Chicoana, Pulares y zonas aledañas.

* Departamento San Martín, afectando a Santa María, Santa Victoria Este, Misión La Paz y Misión La Merced.

* Zona sur, en la línea que abastece a El Jardín y El Espinal.

Desde la empresa distribuidora se informó que los equipos técnicos trabajaron desde las primeras horas para normalizar el servicio. Desde la Municipalidad también desde muy temprano se trabajó en el despeje de bocas de tormenta y desagües.

