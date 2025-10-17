Juventud Antoniana vs. Gimnasia de Chivilcoy: a qué hora juega el santo, en qué estadio y cómo llega su rival

Para Juventud Antoniana significa hoy otra prueba de fuego, cuando por la noche, desde las 22, enfrente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en el estadio Padre Martearena, en partido de ida por la tercera fase de la reválida del torneo Federal A, con el control del árbitro Maximiliano Macheroni.

¿Cómo llega el rival del santo? El conjunto de Chivilcoy llega a esta fase tras vencer a El Linqueño por 3 a 2 en el global.

En la fase de grupos, Gimnasia se quedó con el liderazgo de la zona C con 30 puntos producto de siete victorias, nueve empates y dos derrotas.

Un enfrentamiento ante el santo

En la segunda fase finalizó tercero en el grupo B que compartió con Juventud Antoniana con 14 puntos, tras sumar cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Ambos equipos se enfrentaron en una oportunidad: fue el 10 de agosto pasado (por el Nonagonal), el santo y Gimnasia de Chivilcoy jugaron en Buenos Aires con victoria para ese conjunto por 1 a 0 con el tanto de Joel Piersigilli antes del primer minuto de juego.

El santo llega embravecido al enfrentamiento con el lobo del Chivilcoy, por la contundente victoria que consiguió la semana pasada ante Boca Unidos de Corrientes (3-0), en el mismo estadio y que le valió la clasificación para jugar esta instancia del campeonato. Pero está obligado a ganar y marcar un buena diferencia porque luego le tocará definir de visitante la serie, teniendo presente que la ventaja deportiva cuenta a favor del rival de turno.