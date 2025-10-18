Fuerte cruce entre el hijo y el hermano de Natacha Jaitt: “Me pegaba desde los ocho años”

Ulises Jaitt y Valentino Yospe se enfrentan en un duro cruce, mientras el joven, hijo de Natacha Jaitt acusa a su tío de haberle pegado desde que tenía ocho años, el hermano de la mediática fallecida busca desmentir los dichos de su sobrino.

En principio, Ulises sostuvo: “Todo lo que yo hice por él, le di once años de mi vida. Cuando se murió su papá de cáncer en 2012 me encargué de él junto a Natacha y luego, cuando mataron a Natacha, me dieron la tenencia porque él razonaba a los 13 años y dijo, ante psicólogos, que quiere vivir conmigo”.

“Él dijo que yo le pegaba de los 8 a los 16 y cómo a los 13 eligió vivir conmigo, cuando ya era un chico ubicado en tiempo y espacio”, continuó con notable molestia antes de rememorar años atrás.

“Su adolescencia fue muy fuerte, una bomba de tiempo. En 2022 fue el peor año de mi vida por afrontar todas las que él se mandaba, lo sigo cuidando, porque cometió actos graves. Terminó en un hogar donde me denunció por maltrato”, añadió.

Entonces, apuntó directamente contra el hijo de su hermana: “Estaba en pareja con una chica que vivía en ese hogar y entendí que quería ir a ese lugar, era su plan porque ahí tenían cocinero, personal de limpieza y le daban plata los sábados, algo que yo no tenía”.

“Hay cuestiones que no quiero revelar para cuidar su intimidad, hay cosas graves. Tengo límites y no deja de ser el hijo de mi hermana. Necesita terapia psiquiátrica”, remató Ulises.

Por su parte, Valentino sostuvo: “No me sorprende porque él hace poco a poco lo que puede para mostrar que eso es mentira, así como lo hizo en instagram. Él dice que por respeto a mi madre, no quiere hablar. Hubiera tenido un problema con ella desde que me tocó en el primer día”.

“Hay una realidad de que Ulises se hizo cargo de mí por menos de 20 años de su vida, pero no manejó bien la situación cuando me empezó a pegar. Nadie lo obligó. Yo no le pedí con consciencia a la poca edad que tenía”, refutó Yospe.

“Intentaba enseñarme las cosas que él sabía, me quiso dar su enseñanza y no fue la mejor. Me quería enseñar sobre el respeto y me traía chicas a casa a cogerlas en casa para que escuche los gemidos. Siempre me hablaba de culos y tetas. Siempre tenía alcohol en la barra”, continuó.

“No paraba de putear, pegarme y cagarse a trompadas con quien fuera. Fue la peor opción, pero era lo mejor dentro de lo que yo tenía, no quería estar en un hogar porque sabía que el día de mañana iba a poder tener un techo y no quedarme solo”, añadió el joven.

“Me denunció porque yo hablé mal de él en los medios y yo lo acuso porque él me cagaba a trompadas desde que tengo ocho años de edad. Nada justifica la violencia, pudiste haber sido el mejor tío del mundo, pero hasta me ahorcaste”, cerró Valentino.