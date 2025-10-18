Boca vs. Belgrano de Córdoba por el Torneo Clausrua: EN VIVO, minuto a minuto

Boca Juniors recibe esta tarde a Belgrano de Córdoba en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro, que comienza a las 18, marca el primer partido del Xeneize tras la muerte de Miguel Ángel Russo, en un clima cargado de emoción. Seguí el minuto a minuto EN VIVO con todas las jugadas, goles, estadísticas y reacciones desde el estadio Alberto J. Armando, donde los dirigidos por Claudio Úbeda buscarán un triunfo clave para acercarse a los puestos de clasificación a los Play-off y la Copa Libertadores.

. Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol - Grupo A - Fecha 14

. Boca Juniors - Belgrano de Córdoba

. Estadio: La Bombonera, Capital Federal.

. Árbitro: Pablo Dóvalo.

. VAR: Fernando Espinoza.

Minuto a Minuto Boca vs. Belgrano de Córdoba

Las formaciones Boca vs. Belgrano de Córdoba

La previa Boca vs. Belgrano de Córdoba