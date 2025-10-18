PUBLICIDAD

18 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Elecciones 2025
Fórmula 1
Pablo Duggan
Natacha Jaitt
Boca Junios
Gimena Accardi
Mariano Castro
Lionel Messi
Espectáculos

Cruce al rojo vivo entre Pablo Duggan y Mariana Brey

La periodista repudió los dichos de Reichardt, y señaló que sus compañeros no habían reaccionado del mismo modo ante comentarios previos de “Pitu” Salvatierra.
Sabado, 18 de octubre de 2025 19:49
Un fuerte intercambio se vivió en la pantalla de C5N durante la emisión de Duro de Domar, cuando Mariana Brey y Pablo Duggan protagonizaron un tenso cruce en vivo.

El enfrentamiento surgió a raíz de un debate sobre las declaraciones de la candidata Karen Reichardt, quien había dicho que el electorado opositor “tiene una enfermedad mental”.

 

 

La periodista repudió los dichos de Reichardt, pero también señaló que sus compañeros no habían reaccionado del mismo modo ante comentarios previos de Alejandro “Pitu” Salvatierra sobre los votantes de La Libertad Avanza.

“Repudio estos dichos y nunca voy a convalidar este tipo de frases, como tampoco cuando nuestro colega y compañero ‘Pitu’ Salvatierra dijo que a cualquier ciudadano que vota a la derecha hay que matarlo. Fue hace muy poco tiempo y ya siendo electo legislador”, sostuvo Brey.

En ese momento, Duggan la interrumpió para desmentir la acusación: “Él nunca dijo eso. Es muy grave. Yo lo conozco y él no piensa así. Aprovecho para mandarle un beso grande porque hoy murió su hermana, después de una larga enfermedad”. Sin embargo, Brey insistió: “Repudiemos todo si queremos ser honestos intelectualmente”.

El conductor volvió a intervenir y se produjo una seguidilla de interrupciones mutuas. Brey, visiblemente molesta, le recriminó: “Me estás interrumpiendo y dando vuelta las cosas. Sabés que eso no me gusta. No me des vuelta las cosas porque terminamos mal”. Duggan, a su vez, respondió: “No puedo hablar así. ¿Podés parar un minuto?”.

El tono del cruce fue subiendo y la periodista acusó a Duggan de interrumpirla “de mala leche”. El conductor replicó con firmeza: “Repetís cuatro veces lo mismo porque no tenés otra cosa para decir. Vos tenés un programa los sábados, acá me tenés que respetar”.

Finalmente, Duggan dio por cerrado el intercambio y dio paso a un informe para calmar la situación y , durante la transmisión, Brey recordó que las declaraciones de Salvatierra se remontan a una entrevista en el canal Futurock, donde el dirigente habría dicho, en tono polémico: “Matalo. ¿Por qué lo vamos a dejar vivo? Dame un motivo. ¿Qué aportan?”.

Temas de la nota

