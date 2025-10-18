VIDEO. El homenaje conmovedor de Boca a Miguel Ángel Russo

Boca realizó un conmovedor homenaje a Miguel Ángel Russo, su exentrenador que falleció el pasado miércoles, en la antesala del partido ante Belgrano de Córdoba por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de que minutos antes del ingreso de los jugadores se proyecte un video sobre Miguel Ángel Russo, los futbolistas de Boca hicieron su homenaje al ingresar al campo de juego.

Sobre una bandera con la cara de Russo que rezaba la frase “Amor con amor se paga”, el capitán Leandro Paredes y el hoy entrenador Claudio Úbeda acercaron una remera de Boca con el año nacimiento del director técnico fallecido y un infinito.

Esta casaca era sostenida por globos y, al soltar la camiseta Paredes y Úbeda, la remera tomó dirección hacía el cielo bajó una lluvia de aplausos y la emoción de los xeneizes.

Además, la camiseta que utilizó Boca contó con un parche homenaje: la figura de Russo besando la Copa Libertadores obtenida en el 2007, ubicada en el centro de la casaca.

Y en las calles aledañas de la Bombonera, se colgaron pasacalles con la leyenda: "Miguel siempre en nuestros corazones".