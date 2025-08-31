Desde Orán salieron 270 kilos de hojas de coca

En un nuevo operativo contra el contrabando y el narcotráfico, personal de Gendarmería Nacional secuestró el viernes 270 kilos de hojas de coca en su estado natural que habían salido de Orán, norte de Salta, con destino final a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 157, a la altura del kilómetro 1.038, cuando efectivos de la Sección "Frías" del Escuadrón 59 "Santiago del Estero" interceptaron un transporte de cargas. Durante la inspección, los gendarmes detectaron nueve bultos con la mercadería, que fue decomisada por orden del magistrado interviniente por infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero".

Tráfico desde el norte

El traslado de grandes cantidades de hojas de coca desde el norte argentino hacia otras provincias es una modalidad detectada en múltiples operativos de Gendarmería. Si bien su uso está culturalmente arraigado en algunas regiones del NOA y países limítrofes, el ingreso, transporte y comercialización de hojas de coca en su estado natural se encuentra regulado y, en la mayoría de los casos, prohibido cuando se trata de cargamentos de gran magnitud sin autorización.

En este caso, la carga había partido desde Orán, en el norte salteño, zona fronteriza con Bolivia y reconocida por ser uno de los principales puntos de ingreso de este tipo de mercadería al país. Desde allí, el transporte atravesaba distintas provincias con destino final en La Pampa, lo que indica una ruta que atraviesa gran parte del territorio nacional.

Antecedente reciente

Este golpe al contrabando se suma a otro operativo realizado días atrás por efectivos del Escuadrón 66 "San Juan" sobre la Ruta Nacional 141, en el paraje Control Forestal. Allí, una camioneta Fiat Toro, ocupada por un ciudadano boliviano y una mujer argentina, ambos con itinerario Salta–Mendoza, fue sometida a controles.

Ante las respuestas evasivas de los ocupantes, un perro detector marcó la presencia de estupefacientes en la rueda de auxilio del vehículo. Al revisarla, los gendarmes hallaron cuatro ladrillos y una bolsa con 91 dosis, que totalizaron 5 kilos 296 gramos de cocaína.

La droga, el vehículo, tres celulares y la suma de 3.930.000 pesos fueron secuestrados, mientras que los dos involucrados quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía Federal de San Juan.

Ambos procedimientos confirman la importancia de los controles sobre rutas nacionales y pasos interprovinciales, ya que en pocos días se detectaron cargamentos ilegales provenientes del norte argentino, más precisamente cargamentos que salieron de Salta.