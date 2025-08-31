VIDEO Robo insólito: se llevaron la estatua de Mafalda con banco y todo por segunda vez

En pleno microcentro porteño, un negocio de Talcahuano al 80 volvió a sufrir el mismo golpe: se robaron la estatua de Mafalda con banco y todo por segunda vez. El hecho ocurrió hace seis días. “Un cliente me dijo: ‘¿Tiraste el banco?’. Cuando salgo, ya había dos muchachos corriendo con un carro que se la llevaban. Los seguí hasta Mitre y Libertad, pero los perdí”, relató Gabriel, dueño del comercio. Según los testigos, los autores serían carreros. La ausencia de cámaras de seguridad en la zona dificulta la investigación.

A diferencia del primer robo -cuando la escultura desapareció y nunca volvió a aparecer-, en esta ocasión la historia sumó un capítulo inesperado. Maximiliano, dueño de un garage, compró la Mafalda robada por $30 mil creyendo que el vendedor la había realizado y que la ofrecía por problemas económicos. Al poco tiempo, vio en redes sociales la noticia del robo y se comunicó con Gabriel.

“Se podría haber quedado con la Mafalda, pero actuó de buena fe. Me explicó que la había comprado sin saber y que quería devolverla. Está de luna de miel en España, y aun así se tomó el tiempo de contactarse para avisarme que me la iba a traer de vuelta”, contó Gabriel.

El comerciante asegura que quiere devolverle a Maximiliano el dinero, aunque él rechazó cualquier reintegro: “No quiso que le repongan los $30 mil. Fue un gesto enorme”.

La escultura, que pesa cerca de 40 kilos y mide más de un metro, se había convertido en un pequeño ícono barrial. Turistas y vecinos se acercaban para sacarse fotos y hasta existía una cuenta de Instagram, @hola\_mafaldita, donde se compartían imágenes junto al personaje creado por Quino.

Pese al mal trago, Gabriel adelantó que no bajará los brazos: “Seguramente ahora la vamos a poner con un banco más pesado y con bolones al piso para que no se la lleven otra vez”.

Así, mientras la primera Mafalda sigue desaparecida, la segunda volvió a su hogar y el personaje más crítico de la historieta argentina vuelve a sonreírle al barrio.