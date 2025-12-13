Tragedia en Salta: un hombre murió tras chocar con un camión en la Ruta 34, Embarcación

Este sábado, alrededor de las 13, un siniestro vial en la Ruta Nacional 34, a la altura del Puente de Lata, en Embarcación, Salta, dejó como saldo la muerte de un hombre. El accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux y un camión de gran porte, cuyo conductor resultó herido y fue trasladado al hospital San Roque de Embarcación para su observación.

De acuerdo con las primeras versiones, ambos vehículos circulaban en dirección sur-norte cuando ocurrió la colisión. Se presume que el conductor de la camioneta intentó realizar una maniobra de sobrepaso, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. El impacto fue tan violento que el conductor de la camioneta, quien vivía en Salta capital, falleció en el acto. Testigos en el lugar informaron que el hombre fue despedido del vehículo y su cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica.

Tras el siniestro, la Ruta 34 quedó completamente cortada al tránsito en ambos sentidos, lo que provocó un importante caos vehicular.

El choque también generó un peligro adicional, ya que el camión, que transportaba una carga de cereales, sufrió daños en su tanque de combustible, lo que provocó un derrame. Las autoridades tuvieron que extremar las precauciones para evitar una posible explosión o incendio, debido al riesgo que representa el combustible derramado sobre la calzada.

Mientras tanto, personal de la Policía y Criminalística trabajaron en la recolección de testimonios y en la investigación de las causas del siniestro. Si bien la principal hipótesis es que el conductor de la camioneta perdió el control al intentar sobrepasar al camión, aún se investigan otros factores que pudieron haber influido.

En redes sociales, muchos usuarios expresaron su preocupación por las condiciones de la ruta, destacando el mal estado de la calzada como un posible factor que contribuyó al siniestro.