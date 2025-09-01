Persecución de un homicida terminó en un suicidio

La persecución de un sospechoso de homicidio no pudo terminar peor para la justicia. El perseguido se quitó la vida al ser rodeada la casa donde se "aguantaba".

Solo horas después de hallar sin vida a Candela Santa María, la joven que fue asesinada en la madrugada del sábado en la localidad de González Catán, el presunto homicida fue identificado gracias a imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de allegados a la víctima y con orden judicial se desplegó un operativo para capturarlo.

Según trascendió, la policía logró dar con el paradero del criminal, un joven de 20 años identificado por los investigadores como R.A.L., domiciliado en la misma zona, quien al verse rodeado por los efectivos de la Bonaerense habría tomado la decisión de suicidarse.

Durante el allanamiento en su vivienda realizado por el Grupo Táctico Operativo, el sujeto no fue hallado; la búsqueda se extendió a Virrey del Pino, donde residían familiares. Al verse rodeado por personal policial, primero intentó huir por los fondos de la vivienda, pero al no tener escapatoria de las fuerzas del orden, se suicidó.

La víctima

Candela Santa María tenía 24 años y en septiembre iba a cumplir 25, pero fue asesinada en la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, en González Catán, cuando se dirigía a levantar a un pasajero que había solicitado el viaje.

En declaraciones televisivas, Fernando, su primo, dijo que "Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto" que había adquirido recientemente, un Fiat Cronos 0 kilómetro.

Era "una chica sana y trabajadora" a quien "le hicieron una cama", aseguró familiar, señalando que ya identificaron al autor del crimen: "un fisura" de la zona apodado "Piñón". "Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas", declaró Fernando.

Familiares y amigos de la víctima, así como vecinos y autoconvocados de la zona, cortaron la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar Justicia por Candela.

Interviene en este caso que sacude a González Catán el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa, como la detención del principal sospechado del crimen, quien acabó quitándose la vida.