1 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
A juicio por homiciio simple

Villa Mitre: juicio por homicidio y prisión preventiva para el acusado

Un hombre de 67 años murió tras recibir una puñalada en la zona este de la capital salteña. La Justicia confirmó la prisión preventiva del principal sospechoso, identificado como Ariel Matías Rodas, y el caso irá a juicio.**
Lunes, 01 de septiembre de 2025 09:37
El barrio Villa Mitre vuelve a estar en el centro de la escena judicial tras el violento crimen ocurrido el 25 de mayo. Esa noche, un hombre de 67 años perdió la vida en la intersección de las calles República Argentina y Ecuador, luego de ser apuñalado y desangrarse por la herida.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, solicitó la elevación a juicio de la causa contra Ariel Matías Rodas, imputado como autor del delito de homicidio simple. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro.

Al mismo tiempo, durante una audiencia multipropósito organizada por la Oficina de Gestión Judicial (**OfiJu**), el juez de Garantías 2 ratificó la **prisión preventiva** dictada previamente contra el acusado. De este modo, Rodas seguirá tras las rejas mientras avanza el proceso.

Cómo se resolvió la investigación

La causa se inició a partir del reporte policial por la muerte del hombre, que falleció en el lugar producto de un shock hipovolémico secundario provocado por la lesión con un arma blanca.

Personal de la Unidad de Investigación de UGAP logró identificar rápidamente al sospechoso y proceder a su detención, tras reunir elementos que lo vinculan de manera directa con el ataque.

Ahora, será el tribunal el que deberá determinar la responsabilidad de Rodas en un juicio que promete ser seguido de cerca por los vecinos del barrio y por toda la comunidad salteña, marcada una vez más por un hecho de violencia extrema.

 

