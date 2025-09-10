Volcó una Toyota Hilux en la curva del INTA en Cerrillos y conducía con 2,37 de alcohol en sangre

En la madrugada de este miércoles se registró un serio siniestro vial en la curva del INTA, en Cerrillos, uno de los tramos más transitados de la ruta 68 que conecta Salta con las ciudades del Valle de Lerma. Una Toyota Hilux terminó volcada y bloqueó la calzada hasta las 5 de la mañana, momento en que se liberó totalmente el paso.

El vehículo era conducido por un hombre de 30 años, residente en Salta capital, quien, tras ser sometido al control de alcoholemia, dio positivo con 2,37 gramos de alcohol en sangre, según informó Radio Salta. EnSalta rige la tolerancia cero al consumo de alcohol para conductores, por lo que cualquier nivel detectado constituye una infracción grave.

Junto a él viajaban dos acompañantes de 25 y 60 años, también oriundos de la capital salteña, quienes no presentaron lesiones de gravedad. Pese a no haber resultado heridos, se les iniciarán los trámites para retirarles puntos del scoring nacional, sanción que aplica en los casos de infracción grave y le retendrían por no menos de seis meses el carné. "No sabemos cómo hizo para subirse a la camioneta con esa graduación alcohólica", dijo un policía que esutvo en el siniestro.

El episodio, que afortunadamente no dejó víctimas fatales, reavivó la preocupación sobre la seguridad vial en tiempos de Milagro. La curva del INTA es un punto crítico de la traza, especialmente en época del Milagro, cuando peregrinos y motociclistas circulan de madrugada. “¿Qué hubiera pasado si en ese momento transitaban peregrinos? ¿O si el vehículo impactaba contra otro vehículo?”, se preguntaron algunos testigos tras el accidente.