Saeta
Milagro Para El Mundo
Adolescente armada
Día del Maestro
Luis Caputo
Barrio Floresta
Anestesista
Jair Bolsonaro
Policiales

VIDEO. Un joven de 19 años chocó contra un paredón en barrio Floresta, tenía 2,17 gramos de alcohol en sangre

El siniestro ocurrió en la madrugada del 22 de agosto sobre la ruta nacional 9 y fue localizado gracias a las cámaras de videovigilancia.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 15:11
En la madrugada del 22 de agosto, a las 4.19, operadores del Centro de Videovigilancia de Salta detectaron en tiempo real un siniestro vial en la intersección de Allende y Saravia, barrio Floresta, sobre la ruta nacional 9. Las cámaras registraron el momento en que el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok perdió el control del vehículo e impactó contra un paredón.

Al ser identificado por las fuerzas de seguridad, se comprobó que el conductor era un joven de 19 años y tenía 2,17 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite permitido. El test de alcoholemia fue realizado por personal de Seguridad Vial en el lugar, luego de que el joven se negara a recibir asistencia médica.

Según informaron fuentes oficiales, dos ocupantes salieron del rodado por sus propios medios con intenciones de huir, pero fueron localizados rápidamente mediante un patrullaje virtual coordinado desde el sistema de seguridad.

Por el hecho intervino la Fiscalía Penal 4, que instruye las actuaciones correspondientes. Las autoridades destacaron que el sistema de videovigilancia fue clave para detectar y seguir en tiempo real el siniestro y ubicar a los involucrados.

 

 

