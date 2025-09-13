Palpalá: mujer embarazada saltó de la moto para huir de una golpiza de su pareja

Un dramático episodio de violencia de género conmocionó a la ciudad jujeña de Palpalá. Una mujer embarazada de cinco meses tomó la desesperada decisión de arrojarse de la moto en el que viajaba junto a su pareja, quien conducía de manera temeraria y la amenazaba con chocar para lastimarla.

El hecho ocurrió sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional 66, a la altura del barrio 18 de Noviembre. Según fuentes policiales, la pareja circulaba en una moto Gilera Smash cuando comenzó una violenta discusión. En medio de gritos y maniobras peligrosas en zigzag, el conductor golpeó el tambor del rodado y lanzó amenazas contra la víctima.

Ante el inminente riesgo, la joven se arrojó al asfalto y quedó tendida con lesiones de consideración. Dos transeúntes que pasaban por el lugar se acercaron para ayudarla, pero el agresor detuvo la marcha, descendió del vehículo y arrojó botellas de vidrio contra quienes la auxiliaban, para luego abandonar la moto y huir a pie.

Efectivos de la Policía de Jujuy llegaron al lugar y solicitaron la intervención del SAME, que asistió a la mujer y dispuso su inmediato traslado al Hospital Materno Infantil de la capital provincial. Hasta el momento no trascendió el estado de salud de la víctima.

La Comisaría 51° secuestró la motocicleta y remitió las actuaciones al ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado especializado en Violencia de Género la inmediata detención del sospechoso, actualmente prófugo.

Las búsquedas del agresor continúan en distintos sectores de Palpalá y zonas aledañas, mientras la investigación judicial avanza para esclarecer este grave hecho y garantizar la seguridad de la víctima.