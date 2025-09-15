Susto en Crónica TV: irrumpió con un cuchillo, exigió una nota y la policía lo detuvo

La madrugada de este lunes comenzó con tensión en el barrio porteño de San Telmo, cuando un hombre con las facultades mentales alteradas y con antecedentes ingresó por la fuerza al edificio del canal Crónica TV, ubicado en avenida Juan de Garay 140. Portaba un cuchillo, exigía “salir en vivo” y terminó hiriendo con un puntazo a un trabajador de seguridad.

El episodio se produjo cerca de las 5.30 de la mañana y obligó a evacuar el inmueble. Testigos relataron que, tras ser rechazado en la puerta, el intruso se dirigió a la planta baja, donde funcionan los estudios, rompió vidrios y amenazó al personal, lo que llevó a pedir refuerzos de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

En las afueras del canal se desplegó un amplio operativo: los efectivos vallaron la zona por precaución mientras negociaban para que el atacante entregara el arma blanca. Según trascendió, tres periodistas lograron acercarse a dialogar con él cuando ya no tenía el cuchillo en la mano. En ese momento intervino el Grupo GEOF, que irrumpió y logró detenerlo sin que se produjeran más heridos.

El hombre manifestó que quería que “le hicieran una nota” y fue asistido por el SAME psiquiátrico, que lo trasladó al Hospital Argerich para su atención. Fuentes judiciales informaron que tiene múltiples ingresos por drogas, robos, tentativa de robo y hurtos, y que en una causa previa fue condenado en suspenso por robo por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59.

Por el hecho, la Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños a raíz de la rotura de vidrios durante el ingreso violento al canal. Las autoridades dispusieron reforzar la seguridad en el edificio mientras se evalúan los daños y se toma declaración a los testigos.

El incidente generó conmoción entre los empleados de Crónica TV, que en plena transmisión matutina tuvieron que evacuar las instalaciones. Pese al susto, el rápido accionar policial y del personal sanitario evitó un desenlace más grave en pleno corazón de San Telmo.