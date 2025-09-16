Red de trata en un colegio de Salta: este es el auto que utilizaba el remisero acusado de transportar a las menores

Difundieron este martes la fotografía del auto blanco que utilizaba el remisero acusado de liderar una red de trata de menores en Salta. Se trata de un sedán en el que, según la investigación, el conductor captaba y trasladaba a estudiantes para encuentros sexuales pactados en dos moteles ubicados sobre la ruta 26 y en el domicilio de uno de los clientes.

En el allanamiento a la vivienda del imputado se secuestraron aceite de cannabis, marihuana, juguetes sexuales y pastillas de estimulación. De acuerdo con la acusación, existía una escala tarifaria que iba desde 60 mil pesos por un beso hasta 200 mil por penetración. Para coordinar las citas se usaba la clave “vamos a hacer la onda” en mensajes de texto.

El fiscal pidió la prisión preventiva del remisero y de otros imputados, salvo del menor involucrado, al considerar que se trata de un hecho de “gravedad inusitada” que compromete la dignidad de los niños.