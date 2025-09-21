¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

panorama económico complejo
Tarjetas de Créditos
panorama económico complejo
Javier Milei
relatos de salta
ministerio de economía de Salta
Cámara de Diputados de la Nación
Crisis Económica
Gobierno nacional
Violencia callejera
panorama económico complejo
Tarjetas de Créditos
panorama económico complejo
Javier Milei
relatos de salta
ministerio de economía de Salta
Cámara de Diputados de la Nación
Crisis Económica
Gobierno nacional
Violencia callejera

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1520.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Conmoción por el crimen de un joven

La víctima, de 32 años, fue encontrada calcinada en un descampado de Laguna Paiva. Su ex está detenida.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 01:45
Damián Strada fue encontrado calcinado en un campo a la vera de la ruta 2.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El brutal asesinato de Damián Strada, un joven de 32 años oriundo de María Luisa, sacudió a toda la comunidad del departamento Las Colonias en Santa Fe. Su cuerpo apareció calcinado en una zona rural de Laguna Paiva y, tras la investigación, una mujer -su expareja- y un hombre fueron detenidos.

El caso expone los últimos días de la víctima, marcados por pedidos desesperados de dinero y un clima de creciente preocupación en el pueblo.

Los últimos días de Damián fueron de desesperación y señales de alerta de todo tipo, buscaba afanosamente dinero por todas partes, incluso adelantos de sueldos.

En las semanas previas a su muerte, Strada había mostrado comportamientos extraños y una insistencia poco habitual por conseguir dinero. Andrés Calvo, presidente comunal de María Luisa y empleador de la víctima, relató al diario Uno que el joven le pedía adelantos de sueldo de forma recurrente y que el domingo por la madrugada intentó contactarlo para solicitarle una transferencia de 30 mil pesos.

Ese fue su último contacto. Horas después, la ausencia de Damián en su trabajo y la preocupación de su madre encendieron las alarmas. La denuncia en la Subcomisaría 15 dio inicio a una búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo calcinado el martes en Laguna Paiva.

Consternación y justicia

La conmoción en María Luisa, un pueblo de apenas 950 habitantes, es total. "Estamos consternados, dolidos y con mucha impotencia por lo que le hicieron a este chico", expresó Calvo, quien lo definió como un joven humilde y querido por todos.

La indignación colectiva se traduce en un reclamo unánime: que la justicia avance rápido y que los responsables reciban una condena ejemplar. Por el momento solo hay dos detenidos y uno de ellos -la mujer- tenía vínculo con el joven fallecido.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD