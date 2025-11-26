IPS: Pagaron al Círculo Médico y se retoma la negociación

Después de días marcados por el conflicto, el corte de crédito a los afiliados y la rescisión del convenio, el Gobierno de la Provincia y el Círculo Médico de Salta dieron ayer una señal concreta de distensión. El Instituto Provincial de Salud (IPS) canceló lo adeudado a la entidad y se acordó iniciar un proceso de trabajo conjunto para renovar el vínculo prestacional.

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; y el síndico General de la Provincia, Federico Mateo. En representación del Círculo Médico participó su presidenta, Adriana Falco, junto a integrantes de la comisión directiva.

Tras la reunión, se anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005 y lo adecúe a las necesidades actuales del sistema de salud. Habrá que ver ahora cómo sigue la relación, ya que el Círculo Médico mantiene una dura relación con el IPS y tuvieron que ponerse delante de la negociación los ministros del Gobierno de Sáenz.

El ministro Mangione destacó el cambio de clima y la voluntad de ambas partes. "Encontramos puntos en común importantes pensando en la gente. A partir de mañana comenzaremos a trabajar en un nuevo convenio, con protocolos claros, algo que los profesionales venían solicitando hace tiempo. Buscamos llegar a buen puerto entre todos, entendiendo que esto es un bien común y responde a la voluntad del Gobernador de trabajar para salir adelante", afirmó.

Además, subrayó que el objetivo es establecer una relación laboral moderna entre el IPS y el Círculo Médico. "Comenzamos a escribir una nueva historia y una nueva forma de trabajo, lo cual es lo más sano para la población y para la tranquilidad de los profesionales", agregó.

Desde el Círculo Médico valoraron la apertura del canal de diálogo luego de días de enfrentamientos públicos. Su presidenta, Adriana Falco, señaló que este paso representa un punto de partida: "Hemos llegado a un acuerdo para armar una mesa de diálogo. Empezamos a trabajar en la elaboración de un nuevo convenio que nos beneficie a todos, pero sobre todo a la población".

También hizo hincapié en la necesidad de reglas claras y transparencia. "Queremos un convenio que sea transparente, que es como nosotros queremos trabajar desde el Círculo Médico", expresó.

La reunión llega luego de una semana crítica en la que el Círculo Médico decidió cortar el crédito a los afiliados del IPS, argumentando una deuda superior a los 4.000 millones de pesos y la falta de respuestas concretas. En medio de ese escenario, el IPS rescindió el convenio mediante carta documento y acusó a la conducción del Círculo de actuar de forma extorsiva.

El coordinador prestacional del IPS, Mariano Vittar, había señalado que "bajo extorsión no vamos a trabajar con nadie" y defendió la ruptura del acuerdo vigente desde 2005 como una medida para proteger los recursos de la obra social.

Desde el Círculo Médico, en tanto, respondieron con solicitadas públicas en las que denunciaron un inminente colapso del sistema de salud provincial y reclamaron una intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz, a quien pidieron diálogo y soluciones inmediatas.