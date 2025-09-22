Tragedia en pleno centro salteño: murió un obrero e investigan las causas

El mediodía de este lunes, el centro salteño se vio conmocionado por la noticia del fallecimiento de un obrero. Según fuentes policiales, la alerta habría ingresado a las 12.51, informando que un hombre se habría descompensado mientras trabajaba en una obra en construcción ubicada en calle Ituzaingó, entre Alvarado y Urquiza.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía y personal del SAMEC, quienes constataron la situación y trabajan junto al Cuerpo de Invetigaciones Fiscales (CIF), para esclarecer lo ocurrido.

Foto: Pablo Yapura

De manera extraoficial, se señalaría que el hombre se encontraba trabajando en la estructura cuando se produjo el episodio que derivó en su fallecimiento, aunque las causas todavía están bajo investigación. Por el momento no se confirmó la identidad ni la edad de la víctima.