Interceptan en Salta un colectivo de tour de compras con mercadería ilegal valuada en $326 millones

Un operativo de control realizado en Salta terminó con la incautación de 11.796 prendas de vestir de contrabando que eran trasladadas en un colectivo de modalidad “tour de compras”. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Sección Las Lajitas, dependiente del "Escuadrón 45 “Salta”, con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”.

El micro, que había partido de San Ramón de la Nueva Orán con destino final a Buenos Aires, fue inspeccionado cuando transitaba por Salta. Durante la revisión, los gendarmes detectaron bultos distribuidos en el pasillo del vehículo con mercadería de origen extranjero sin la documentación correspondiente.

Con autorización de la Fiscalía Federal de Salta, el rodado fue trasladado al asiento del Escuadrón, donde se constató la magnitud del cargamento: 650 docenas de boxers (7.800 unidades), 243 docenas de calzas cortas (2.916 unidades) y 90 docenas de calzas largas (1.080 unidades), totalizando 11.796 prendas.

Según informó la fuerza, la mercadería incautada se encuentra en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y fue valuada en 326.640.000 pesos argentinos. Por disposición judicial, un hombre y una mujer quedaron en libertad pero supeditados a la causa, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y destino del contrabando.