Hubo patrullajes en diversos barrios

Se realizaron patrullajes preventivos en zonas del micro y macrocentro, en barrios Ceferino, Hernando de Lerma, Villa Soledad, entre otros. Desde el viernes hasta hoy se labraron 140 infracciones por diversas contravenciones. Hubo personas demoradas por delitos.

En el marco del trabajo preventivo en materia de seguridad, policías de distintas áreas del Distrito de Prevención 1 llevaron a cabo Operativos de Protección Ciudadana en diferentes sectores y barrios de la Capital.

Se patrullaron zonas del micro y macrocentro, se realizaron controles vehiculares y en comercios en los barrios Ceferino, Hernando de Lerma, villa Soledad entre otros.

Durante el fin semana, se labraron 140 actas de infracción por diversas contravenciones, como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desórdenes, entre otros incumplimientos. Asimismo, se demoró a 18 personas por distintos delitos contra la propiedad, lesiones, entre otros. Se dio intervención a las fiscalías competentes.

Estos operativos se desarrollan en toda la provincia con el objetivo de fortalecer la presencia policial, prevenir situaciones delictivas y dar respuesta efectiva a las necesidades de cada comunidad.