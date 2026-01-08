PUBLICIDAD

robo en Embarcación
La caída de Maduro
incendios en la patagonia
Temporal en Salta
Narcotráfico en la frontera
tres palmeras
Griselda Siciliani
Festival de Jesús María
Metán
Martín Demichelis
Deportes

Dramático rescate de la familia de Martín Demichelis en Punta del Este

La familia del ex futbolista vivió un momento de tensión en la playa uruguaya y debieron ser rescatados por salvavidas.
Jueves, 08 de enero de 2026 19:14
Martín Demichelis, y su familia protagonizaron un dramático momento durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Según las imágenes que difundieron en A la Tarde, el ex DT de River y su familia debieron ser rescatados de ahogarse en el mar. 

La familia del ex futbolista se encontraba en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio. Si bien las imágenes trascendieron esta tarde, el momento de tensión se vivió el pasado 31 de diciembre. 

“Habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua”, informó la conductora Karina Mazzoco al presentar el video del dramático rescate.

 

El lugar conocido como “Lago escondido” es una zona de mar abierto donde está prohibido ingresar al agua para bañarse, debido a las fuertes corrientes y la ausencia de puestos de guardavidas.

Según detallaron, Martín Demichelis, su hijo Bastian y su sobrina Camila aprovecharon del buen clima de la costa uruguaya para darse un chapuzón, sin embargo, se llevaron un susto enorme cuando la marea comenzó a arrastrarlos hacia el fondo. 

El dramático episodio tuvo un milagroso desenlace gracias a dos guardavidas fuera de servicio que advirtieron la situación y entraron a socorrerlos, salvando la vida de Demichelis, su hijo y su sobrina. 

