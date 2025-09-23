Tartagal: imputaron al hombre que mató a su vecino a puñaladas

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga la muerte de un hombre de 45 años, ocurrida este sábado 20 de septiembre por la tarde en esa ciudad. En circunstancias que se investigan, el damnificado mantuvo una gresca con otro hombre en la vía pública y tras recibir dos heridas de arma blanca, falleció en el hospital.

Tras ser individualizado el sospechoso, un hombre de 31 años, fue detenido y se secuestró un arma blanca, tipo hechiza, que habría sido utilizada en el hecho.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Fornese del CIF Orán, para realizar la autopsia correspondiente.

El fiscal Vega, al tomar conocimiento de lo sucedido, dispuso el trabajo de Criminalística para realizar las tareas de rigor y dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP Tartagal. La imputación se concretó una vez realizado el control de legalidad.

Según la crónica policial, el hombre de 45 años falleció tras recibir una puñalada en plena calle del barrio Provincias Argentinas de Tartagal. El agresor, un vecino de 31 años, fue detenido poco después del sangriento hecho que se sumó a otros episodios de violencia registrados en la ciudad en las últimas horas.

El caso se disparó tras un llamado al Sistema de Emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública del barrio Provincias Argentinas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a la víctima con lesiones graves. Fue trasladado de urgencia al hospital Juan Domingo Perón, donde falleció cerca de las 21 horas.

El agresor fue detenido poco después. Según pudo conocer El Tribuno de fuentes oficiales, la víctima recibió una estocada fatal propinada por su vecino, con quien mantenía una disputa de larga data. Aunque todavía no se establecieron los motivos exactos del ataque, se supo que ocurrió sin mediar palabra.

El clima de violencia es sostenido. El mismo fin de semana, dos hombres resultaron heridos con un machete cuando intentaron defender a su hermana de una agresión. Ambos se encuentran fuera de peligro, según fuentes policiales.

Además, la semana pasada se registró otro episodio que mantiene en vilo a la comunidad. Un hombre de 65 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda del barrio San Roque, en la calle Cornejo. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca y se encontraba en estado de descomposición.

Se investiga el caso de "Pantera"

El caso anterior de violencia extrema en Tartagal se dio con el asesinato de un conocido vecino, apodado "Pantera" que fue asesinado de múltiples puñaladas. El fiscal Vega, también encabeza esta investigación. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, la muerte se produjo por shock hipovolémico a raíz de las heridas.

Estos episodios muestran un preocupante aumento de la violencia en las calles de la ciudad capital del departamento San Martín.