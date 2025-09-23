Continúa internada mujer apuñalada por su pareja en el centro salteño

Continúa internada en estado reservado la víctima del brutal ataque con un arma blanca ocurrido este lunes en la zona centro de la ciudad. La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó que la mujer, de 36 años, fue intervenida quirúrgicamente debido a las graves lesiones sufridas y que permanece bajo cuidado médico intensivo.

El hecho que investiga la Fiscalía Especializada tuvo lugar por la noche y, según las primeras investigaciones, el principal sospechoso era pareja de la víctima, quien se habría quitado la vida tras el ataque. Se realizó la autopsia al cuerpo del hombre, y el informe preliminar indica que su deceso se habría producido por asfixia por ahorcamiento.

El hombre tenía antecedentes de violencia de género

El agresor, identificado como un hombre con antecedentes de violencia de género, estaba cumpliendo condena por tentativa de femicidio y gozaba del beneficio de la libertad condicional. Este beneficio había sido concedido por el Juzgado de Ejecución de 2º Nominación, aunque había sido apelado en su momento por la entonces fiscal de la UFEM, Mónica Poma, y confirmado por el Tribunal de Impugnación.

La fiscal Sodero Calvet destacó que se están cumpliendo todas las diligencias necesarias para esclarecer el ataque y la muerte del sospechoso. La investigación por el suicidio del agresor está siendo llevada a cabo por la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados, bajo la dirección del fiscal Santiago López Soto.